Минобороны доложило об освобождении более 90% территории ЛНР

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите республик Донбасса

Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных сил освободила более 90% территории республики. Об этом в пятницу, 18 марта, рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель ведомства сообщил, что в настоящее время подразделения ЛНР уничтожают разрозненные группы националистов на южных окраинах освобожденного населенного пункта Рубежное.

В Донецкой народной республике российские военные продолжают успешное наступление в северном направлении. Взяты под контроль населенные пункты Золотая Нива, Новодонецкое, Новомайорское, Пречистовка. Глубина продвижения за сутки составила 16 км.

В Мариуполе подразделения ДНР при поддержке ВС России сжимают кольцо окружения и ведут бои против националистов в центре города.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Целями операции президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.

17 марта сообщалось, что в ЛНР ведутся бои у западных административных границ республики, отряды народной милиции ЛНР продвигаются при огневой поддержке российской авиации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"