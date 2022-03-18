Медведев назвал параноидальным поведение YouTube

Запад ведет противозаконную игру в одни ворота

Блокировка на YouTube каналов "Советское телевидение. Гостелерадиофонд" и "Советское радио. Гостелерадиофонд" - параноидальна, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Решили "отменить" Россию во всем, выбросить из сети, без разбора резать и кромсать даже ее историю и культуру. То ли из-за банальной русофобии, то ли из-за страха перед вызовом на ковер", - написал он в Telegram.

Как обратил внимание зампред Совбеза, западные соцсети не удаляют ложную информацию о России, несмотря на обращения Москвы, идет "противозаконная игра в одни ворота".

"Каждый, кто сохраняет критическое мышление и не одурманен западными фейками, понимает, что так дальше нельзя", - подчеркнул Медведев.

По его словам, у России есть свои соцсети и мессенджеры и власти их поддержат.

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