Росздравнадзор отчитался об обеспечении россиян лекарствами

Ведомство заверило в отсутствии проблем с производством и поставками препаратов

Совещание, проведенное Росздравнадзором с производителями и дистрибьюторами лекарственных препаратов, показало, что проблем с выпуском и поставками лекарств в стране не зафиксировано. Об этом в пятницу, 18 марта, рассказала руководитель ведомства Алла Самойлова.

Самойлова подтвердила, что "есть некоторые снижения" по наличию препаратов в аптеках, однако у дистрибьюторов эти лекарства есть в достаточном количестве. В ближайшее время они поступят в аптечную сеть.

В частности, зафиксирован ажиотажный спрос на L-тироксин (препараты для лечения щитовидной железы) — глава Росздравнадзора объяснила это тем, что пациенты, которые принимают тироксин постоянно, делают себе запасы. При этом у дистрибьюторов и у производителей нет проблем с запасами, более того, есть российский производитель L-тироксина. В ближайшее время лекарство в полном объеме будет поставлено в аптечную сеть и все потребности будут удовлетворены, заверила Самойлова.

Опасений по поводу лекарственного обеспечения пациентов онкологического профиля также нет: для них закупаются препараты через лечебные учреждения, через бюджеты регионов и через федеральный бюджет, причем закупки делают на полгода или на год, рассказала руководитель регулятора.

Российские производители лекарств обеспечены субстанциями для выпуска препаратов практически на год, поэтому опасений о том, что "будут проблемы с лекарственными препаратами", нет, рассказала Самойлова в эфире телеканала "Россия 24".

Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее заявила, что на фоне санкций особого внимания требует вопрос наличия жизненно важных лекарств. Росздравнадзору было предписано провести проверки в аптечной сети.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что на сегодняшний день ситуация с лекарствами в стране стабильная. Показатель ввода препаратов в гражданский оборот в сравнении с 2021 годом вырос на 19%.

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