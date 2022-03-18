В России госпитализированы 5513 человек с коронавирусом

Выявлено 34442 случая

За сутки в России госпитализированы 5513 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего за сутки зафиксировано 34442 случая заражения. В Москве коронавирусом заболели 1130 человек, из них госпитализированы только 183.

Выздоровели за сутки 105064 человека. Скончались 524 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 17518699 человек. Умерли 363563 зараженных. Вылечились 16039709 заболевших.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"