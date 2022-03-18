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Названы самые востребованные специальности для абитуриентов

11:29
  • пятница
  • 18 марта 2022

Тренды определяет цифровизация

Существующие тренды говорят о том, что в топе наиболее востребованных профессий останутся цифровые — это важно учесть абитуриентам, выбирающим себе будущую специальность. Об этом рассказал генеральный директор Worldskills Russia Роберт Уразов.
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По словам эксперта, тем, кто хочет быть успешным в течение 5-10 лет, "цифрой надо заниматься". На это наслоится то, что в цифре возникает эффект импортозамещения — многое нужно будет воссоздавать заново.

Вторым блоком востребованных профессий Уразов назвал блок, связанный с самозанятостью и малым предпринимательством. Эти сферы растут во всем мире, в том числе в развивающихся странах, в Китае, в Индии, в Бразилии.

Умение делать что-либо руками — хорошо, но в современном мире этого недостаточно, подчеркнул Уразов в интервью радио Sputnik. По его словам, нужно еще и уметь это продать самостоятельно.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что каждый пятый (19%) россиянин считает наиболее доходной профессию политика. По 13% опрошенных назвали самыми прибыльными профессии IT-специалиста и предпринимателя. Еще 11% полагают, что больше всего можно заработать благодаря профессии юриста.

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