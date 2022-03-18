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В Москве поправились еще 2079 пациентов с COVID-19

11:12
  • пятница
  • 18 марта 2022

За сутки в столице выявили 1130 новых случаев

За минувшие сутки в Москве с коронавирусом госпитализировали 183 человек, сообщил в пятницу оперштаб по контролю за распространением заболевания. На ИВЛ находятся 155 пациентов.

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"В городе выздоровели еще 2079 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции", - уточнили в штабе.

Там добавили, что общее число поправившихся в столице увеличилось до 2 530 464.

Суточный прирост новых случаев ковида в Москве составил 1130, скончались 38 пациентов.

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