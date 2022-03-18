Москва отмечает взвешенную позицию Индии по Украине

В Нью-Дели понимают цели спецоперации

Посол России в Индии Денис Алипов указал на взвешенную позицию Нью-Дели относительно российской спецоперации на Украине.

"Индия хорошо понимает не только цели самой операции, но и истоки ситуации с безопасностью в Европе, все обстоятельства российско-украинских отношений в последние годы и десятилетия", - сказал дипломат в эфире "России-24".

По его словам, Россия и Индия работают над вопросом расширения расчетов в национальной валюте, на военно-техническое сотрудничество двух стран нынешняя ситуация не повлияет.

Кроме того, Алипов сообщил, что индийские фармкомпании могут занять освободившуюся в России нишу.

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