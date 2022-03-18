Разработки столичных врачей по искусственному интеллекту стали основой федеральных стандартов

Московские врачи приняли участие в разработке национального стандарта

Московские разработки в области искусственного интеллекта вошли в национальные стандарты по его использованию в клинической медицине. Документы, принятые Росстандартом, позволят повысить скорость внедрения технологий искусственного интеллекта для помощи врачам в постановке диагнозов и лечении пациентов по всей России. Об этом в пятницу, 18 марта, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заммэра отметила, что Москва накопила большой опыт в сфере искусственного интеллекта для помощи врачам в их ежедневной работе. Столичные разработки легли в основу национальных стандартов по использованию передовых технологий в медицине. Единые стандарты помогут ускорить внедрение цифровых помощников по всей России. Это позволит ИТ-компаниям уже на этапе разработки лучше понимать требования к алгоритмам машинного обучения и программному обеспечению, а заказчикам — формировать точное техническое задание.

В результате все регионы России смогут улучшить качество диагностики заболеваний. На федеральном уровне уже приняты четыре стандарта, еще семь находятся в разработке.

Единые национальные стандарты устанавливают понятия и нормы, необходимые для внедрения ИИ-технологий в медицинские учреждения во всех регионах России. Они созданы на основе результатов московского эксперимента по использованию компьютерного зрения в лучевой диагностике, инициированного правительством Москвы. Его реализует Центр диагностики и телемедицины департамента здравоохранения совместно с департаментом информационных технологий.

Национальные стандарты размещены на сайте Росстандарта и доступны как разработчикам сервисов, так и заказчикам технологий (в том числе государственных) всех регионов России.

Ранее сообщалось, что в Москве с 22 марта по 11 апреля пройдет хакатон Health Data Hack в области машинного обучения и анализа данных в медицине. Участники хатакона получат возможность пропилотировать свой продукт в городских клиниках. Успешный проект будет внедрен в систему московского здравоохранения на постоянной основе.

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