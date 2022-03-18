Китай выступил против военной поддержки США Украины

Это угроза для стабильности в мире

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай выступает против оказания военной поддержки США Украине, передает ТАСС.

По словам дипломата, подобные действия ставят под вопрос восстановление мира и стабильности.

Ранее Китай осудил санкции США в отношении России, дестабилизирующие мировой рынок. В КНР пообещали защищать интересы своих предприятий.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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