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Китай выступил против военной поддержки США Украины

11:47
  • пятница
  • 18 марта 2022

Это угроза для стабильности в мире

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай выступает против оказания военной поддержки США Украине, передает ТАСС.

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По словам дипломата, подобные действия ставят под вопрос восстановление мира и стабильности.

Ранее Китай осудил санкции США в отношении России, дестабилизирующие мировой рынок. В КНР пообещали защищать интересы своих предприятий.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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