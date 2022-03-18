Кабмин утвердил правила перераспределения расходов бюджета

Это мера предпринята для поддержки экономики на фоне санкций

Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу, 18 марта, подписал постановление, которое определяет порядок корректировки расходов федерального бюджета. Это связано с влиянием внешних санкций, введенных западными государствами в отношении России.

Согласно корректировкам, предложения по перераспределению бюджетных расходов с необходимым обоснованием министерства и ведомства должны направлять в Минфин. На их рассмотрение отводится не больше трех дней. После этого предложения поступают на рассмотрение в правительство.

Свод одобренных предложений Минфин направляет в комиссию Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований. С согласия комиссии Минфин вносит изменения в бюджетную роспись в течение трех дней.

Документ позволит правительству быстрее принимать решения по финансированию приоритетных направлений. Это, в свою очередь, даст возможность оперативно направлять средства на поддержку экономики, бизнеса и граждан, сообщается на официальном сайте кабмина.

Ранее сообщалось, что общая стоимость первоочередных мер по поддержке российской экономики для федерального бюджета будет составлять не менее 1,042 трлн рублей. При этом на социальную поддержку и стимулирование рынка труда предлагается выделить 496 млрд рублей.

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