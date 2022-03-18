ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров предсказал продолжение санкционного давления на Россию

12:23
  • пятница
  • 18 марта 2022

Но многие страны не согласны плясать под дудку Вашингтона

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью RT, что санкционное давление на Москву продолжится.

Санкции ввели, а последствия не просчитали: Запад учится экономить
Китай выступает против антироссийских санкций США

При этом глава внешнеполитического ведомства указал на то, что на западных партнеров России более полагаться нельзя.

"То, что мы наблюдаем сейчас на Украине, - это квинтэссенция западного стратегического курса, а именно: маргинализировать Россию, ее сдержать, положить конец развитию России, низвести роль России к нулю", - уточнил министр.

По его словам, Европа практически прекратила попытки отстаивать свою независимость перед США. При этом ряд стран не согласны плясать под дудку Вашингтона - это в том числе Китай, Индия, Бразилия и Мексика.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сергей Лавров
Сергей Лавров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.