Лавров предсказал продолжение санкционного давления на Россию

Но многие страны не согласны плясать под дудку Вашингтона

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью RT, что санкционное давление на Москву продолжится.

При этом глава внешнеполитического ведомства указал на то, что на западных партнеров России более полагаться нельзя.

"То, что мы наблюдаем сейчас на Украине, - это квинтэссенция западного стратегического курса, а именно: маргинализировать Россию, ее сдержать, положить конец развитию России, низвести роль России к нулю", - уточнил министр.

По его словам, Европа практически прекратила попытки отстаивать свою независимость перед США. При этом ряд стран не согласны плясать под дудку Вашингтона - это в том числе Китай, Индия, Бразилия и Мексика.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"