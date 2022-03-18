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Москва рассчитывает на нормализацию отношений с Украиной

12:33
  • пятница
  • 18 марта 2022

Но быстрым процесс не будет

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью RT, что у Москвы никогда не было претензий к украинскому народу.

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"У меня много украинских друзей. Практически все украинцы говорят по-русски. Я надеюсь, что когда эта аномальная ситуация закончится, постепенно все вернется в нормальное прежнее русло", - добавил глава МИД.

Он уточнил при этом, что процесс вряд ли будет быстрым, так как под влиянием Запада Украина превратилась в "анти-Россию". Потребуется время, чтобы избавиться от негативного наследия этого влияния.

Как подчеркнул Лавров, денацификация на Украине подразумевает отмену любых законов, которые подвергают дискриминации русскоязычное население.

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