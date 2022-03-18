Белоруссия уточнила правила въезда россиян

18 марта Москва сняла все ограничения на перемещение граждан в рамках Союзного государства

Необходимость проходить ПЦР-тестирование на коронавирус отменена для граждан России, въезжающих в Белоруссию железнодорожным или личным автомобильным транспортом. Об этом в пятницу, 18 марта, рассказал министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич.

Что касается пассажиров авиарейсов, вопрос об отмене требования о тестировании прорабатывается. Пиневич предположил, что потребуется некоторое время на снятие этого требования.

Белорусский министр напомнил, что российская сторона готовит свои нормативные документы, чтобы отменить ПЦР-тесты для авиапассажиров. Это будет согласованная позиция двух стран, цитирует Пиневича РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в полночь 18 марта Москва сняла все ограничения на перемещение граждан в рамках Союзного государства, которые были введены два года назад из-за распространения коронавируса.

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