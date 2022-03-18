ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Белоруссия уточнила правила въезда россиян

12:47
  • пятница
  • 18 марта 2022

18 марта Москва сняла все ограничения на перемещение граждан в рамках Союзного государства

Необходимость проходить ПЦР-тестирование на коронавирус отменена для граждан России, въезжающих в Белоруссию железнодорожным или личным автомобильным транспортом. Об этом в пятницу, 18 марта, рассказал министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич.
Ограничение полетов в аэропорты юга России вновь продлено

Что касается пассажиров авиарейсов, вопрос об отмене требования о тестировании прорабатывается. Пиневич предположил, что потребуется некоторое время на снятие этого требования.

Белорусский министр напомнил, что российская сторона готовит свои нормативные документы, чтобы отменить ПЦР-тесты для авиапассажиров. Это будет согласованная позиция двух стран, цитирует Пиневича РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в полночь 18 марта Москва сняла все ограничения на перемещение граждан в рамках Союзного государства, которые были введены два года назад из-за распространения коронавируса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Встреча пассажиров у поезда "Минск-Москва"
Встреча пассажиров у поезда "Минск-Москва"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.