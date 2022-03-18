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Путин указал на нереалистичные требования Киева

12:47
  • пятница
  • 18 марта 2022

Россия при этом продолжает вести переговоры

В пятницу состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщила пресс-служба Кремля.
Москва рассчитывает на нормализацию отношений с Украиной

Лидеры продолжили обсуждение ситуации на Украине. Путин, в частности, обратил внимание собеседника на ракетные обстрелы украинскими силовиками жилых кварталов Донецка и Макеевки, отдельно отметив, что Запад проигнорировал эти военные преступления.

Как подчеркнул президент, российские Вооруженные силы делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан.

Кроме того, Путин изложил оценки хода переговоров российской и украинской делегаций.

"Отмечено, что киевский режим стремится всячески затянуть переговорный процесс, выдвигая всё новые нереалистичные предложения", - сказано в сообщении.

При этом Россия готова продолжить поиск дипломатического решения кризиса.

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