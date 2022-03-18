Песков объяснил предложение переназначить Набиуллину главой ЦБ

Кандидатуру внес на рассмотрение Госдумы президент

Российский лидер Владимир Путин неоднократно давал высокую оценку работы Центробанка в целом и его руководителя Эльвиры Набиуллиной. Об этом в пятницу, 18 марта, напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля назвал логическим продолжением внесение президентом кандидатуры Набиуллиной на замещение должности главы ЦБ в течение еще одного срока.

Песков также рассказал, что в нынешней ситуации, когда на Центробанк ложится дополнительный груз ответственности за поддержание макроэкономической стабильности, президент регулярно общается с председателем ЦБ, сообщает РИА Новости.

18 марта стало известно, что Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для переназначения на должность председателя Банка России. Набиуллина занимает этот пост с 2013 года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному думскому комитету представить этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы в понедельник, 21 марта.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"