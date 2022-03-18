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Кремль: нет абсолютно никакой потребности скупать гречку и сахар

13:42
  • пятница
  • 18 марта 2022

Ранее ФАС начала проверку цепочек поставки сахара

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ходе беседы с журналистами в пятницу, что гражданам нет необходимости закупать запасы продуктов.

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"Понятно, что кто-то не может совладать со своими эмоциями, но просто если знать де-факто информацию, то ты понимаешь, что абсолютно нет никакой потребности для того, чтобы бежать в магазин и скупать туалетную бумагу, гречку, сахар и так далее", - отметил кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба проводит проверку цепочки поставки сахара.

14 марта премьер Михаил Мишустин подписал документы об ограничении импорта из страны зерновых и сахара для защиты внутреннего продовольственного рынка.

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