Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составил 51,7%

Неделей ранее показатель оценивался в 53,6%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России составляет 51,7%. Такие данные зафиксированы по состоянию на пятницу, 18 марта.

Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели в стране 88 704 788 раз, полностью процедура вакцинации выполнена 84 914 186 раз. В эти данные включены показатели повторной вакцинации.

Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 53,6%.

В Москве вакцинацию первым компонентом прошли 7 395 233 человека, полную вакцинацию — 7 043 939 человек. В Московской области первым компонентом вакцин привились более 5,2 млн человек, полностью прошли курс вакцинации более 5,1 млн, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

18 марта федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19 сообщил, что за последние сутки в России госпитализированы 5513 пациентов с коронавирусом. Всего за этот период было зафиксировано 34442 случая заражения. Выздоровели за сутки 105064 человека. Скончались 524 заболевших.

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