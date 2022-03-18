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Курс на импортозамещение: "Мосгаз" снизил зависимость от иностранных комплектующих

15:29
  • пятница
  • 18 марта 2022

Зависимость компании от импорта практически нулевая

Для развития своего бизнеса промышленные предприятия Москвы могут воспользоваться помощью столичных властей. Сейчас компаниям доступно около двадцати мер поддержки, среди которых льготные займы и субсидии. Кроме того, фирма  может подать заявку на присвоение специального статуса, позволяющего снизить налоговую нагрузку. Такие программы позволят ускорить процесс импортозамещения. А некоторые предприятия в последние годы уже успели расшириться и даже наладили собственное производство.

От инженеров проектного офиса "Мосгаза" во многом зависит тепло в домах москвичей. Здесь разрабатывают 3D-модели газораспределительного оборудования, полиэтиленовых и стальных труб, а также арматуры. Все, что необходимо для бесперебойной работы отрасли. За последние 5 лет процесс выстроили так, что все производится на российских предприятиях, в том числе и на собственных площадках компании.

"В данный момент я рассматриваю 3D-модель, и потом смотрим размеры, расположение фасонных частей, запорной арматуры, другого оборудования. Затем пытаемся воплотить все это в металле", - говорит монтажник технологического трубопровода Александр Зенькин.

В 2017 году столичная газовая компания решила повысить конкурентоспособность. Не только стали отказываться от импорта, но и запустили работу по улучшению уже существующего на рынке оборудования, так как в Москве особые требования. Инженерам пришлось поработать над компактными и более удобными решениями. Такие штоки запорного устройства - производят непосредственно в цехах Мосгаза. Все выверено до мельчайших деталей.

"Вследствие сборки на сборочном столе, все размеры четко соблюдены. И при установке на электропривод, и задвижку… он собирается, как конструктор, после чего устанавливается на требуемый участок газопровода," – говорит начальник цеха № 3  управления Моспромгаз Илья Соколов.

Если еще 5 лет назад доля зарубежных агрегатов и арматуры в изделиях была почти 40 процентов, то сегодня зависимость от импорта практически нулевая.

"Начиная с прошлого года, мы уже настроены, и настроили производственные мощности так, чтобы в том числе и работать по внешним заявкам. То есть к нам обращаются всевозможные застройщики, у которых возникает необходимость присоединения к газу именно с использованием оборудования. И соответственно, мы эти заявки полностью им обеспечиваем", - говорит генеральный директор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев.

В Мосгазе видят и еще один плюс вовремя начатого импортозамещения. Оно позволило сократить производственные затраты, а значит, не приведет к повышению стоимости оборудования и услуг.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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