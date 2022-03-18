Минобороны России: ВСУ ударили по Мелитополю "Точкой-У" с кассетными зарядами

Российские военные засекли координаты пуска

По жилым кварталам Мелитополя ночью 18 марта были нанесены удары ракетами "Точка-У" с кассетными боевыми частями. Удары наносились с территории, подконтрольной киевскому режиму, рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Как уточнил Конашенков, обстрел Мелитополя осуществлялся с северного направления, с юго-восточной окраины города Запорожье, который полностью контролируют украинские националисты.

Российские военные засекли координаты пуска украинских баллистических ракет. Для пресечения новых ударов и защиты граждан пусковые установки националистов были ликвидированы двумя ракетами "Искандер".

В Минобороны подчеркнули, что Мелитополь живет обычной жизнью, а применение Киевом баллистических ракет по мирным жителям, зная об отсутствии в кварталах города огневых позиций ВС России, подтверждает преступную сущность националистического руководства Украины.

Ранее ВСУ уже применяли "Точку-У" для ударов по населенным пунктам. В результате такого удара по центру Донецка погиб 21 человек, пострадали более 30 мирных жителей. Следствием удара по центру Макеевки стало повреждение домов и возгорание в жилом микрорайоне.

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