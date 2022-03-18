Экс-главу Раменского района повторно осудили за убийство

Осенью присяжные оправдали Кулакова, однако позже это решение аннулировали

Подольский суд Подмосковья вынес приговор в отношении экс-главы Раменского района Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве своей знакомой Евгении Исаенковой. Он проведет 9,5 года в колонии строгого режима.

Это уже второй приговор для бывшего чиновника менее чем за полгода. Минувшей осенью присяжные оправдали Кулакова. После оглашения приговора мужчину отпустили в зале суда.

Однако в декабре Мособлсуд аннулировал это решение по требованию прокуратуры. Оказалось, что у одного из присяжных ранее была судимость, а у родственницы другого заседателя - сразу несколько.

Кулакова вновь арестовали. И вот на прошлой неделе уже новый состав присяжных единогласно признал бывшего главу Раменского района виновным в убийстве.

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