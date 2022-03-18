Куда пойти на выходных в Москве

В столице пройдут выставки, концерты и национальный чемпионат по робототехнике

В столице заметно теплеет. Интенсивное мартовское солнце может запросто разбудить раньше времени московских ежей. И - чего не бывает - уже в эти выходные в городских парках горожане увидят целые ежиные семейства.

Выставка живых гигантских пауков и жуков, "Аптекарский огород", 18 марта - 10 апреля

В "Аптекарском огороде" появились новые обитатели. И это не редкие растения. А гигантские жуки и пауки. Несколько десятков видов. От жука-геркулеса с гнутым рогом до чилийского розового птицееда. Все они - жители тропиков. И удивляют не только размерами, но и необычным окрасом.

Посетителей предостерегают от тесного общения с экзотическими созданиями - могут и укусить.

Выставка "Животные и фантастические существа в древней культуре Евразии", Музей Востока, 17 марта - 10 мая

А в Музее Востока расскажут о сверхспособностях животных и фантастических существ - их изображения на самых разных произведениях искусства. Многие найдены во время археологических раскопок.

В древней Евразии к животным относились с пиететом. Олень, сбрасывающий рога, ассоциировался с божеством воскресающей природы. Кабан - воинственный и свирепый - использовался как оберег - часто появлялся на ручках кувшинов. Пегас - уникальный серебряный сосуд, обнаруженный экспедицией Музея Востока в могильнике на Северном Кавказе. Четвертый век до нашей эры. Создан на иранской земле, а украшен эллинами.

"Вот там наклепка золотая, да, это уже чисто эллинистические мотивы. Этот азиатский сосуд, попав в среду эллинистическую, он был облагорожен эллинами в соответствии со своими вкусами", - рассказал Сергей Болелов, куратор выставки.

Экскурсия "Путешествие по ночной библиотеке", РГБ, пятница-суббота

В восемь часов вечера из Российской государственной библиотеки уходят последние посетители, гаснет свет. Но все интересное только начинается. Здесь можно попасть на ночную экскурсию.

Можно увидеть засыпающий Третий читальный зал - самый большой и самый знаменитый благодаря фильму "Москва слезам не верит". И попасть в помещения, о которых читатели даже не подозревают. Это восстановленная киноаппаратная.

"И это можно запустить в любой момент, как только у нас появится плёнка, мы можем устраивать здесь киносеансы", - заявила Дарья Хадеева, экскурсовод РГБ.

А в этот подземный коридор, связывающий главное здание РГБ и Дом Пашкова, есть допуск лишь у редких сотрудников библиотеки. Тут и пункт управления пневмопочтой, и своя АТС, и часовая станция.

"По всем корпусам развешены вторичные часы. Они все управляются из единого центра - от первичного блока. То есть вот в этих часах нет часового механизма. Они лишь раз в минуту получают импульс отсюда и переводят стрелку на одно деление вперед", - рассказала экскурсовод.

И вся библиотека живет по единому времени.

Мультимедийный концерт "От Disney до Marvel", Хлебозавод, 19 марта

Популярный сейчас жанр - мультимедийный концерт. Эффект погружения в фантастическую реальность за счет видеопроекций и музыки. На этот раз прозвучат музыкальные темы из фильмов "Аладдин", "Алиса в стране чудес", "Холодное сердце".

"Отпусти и забудь" - как только мы начинаем играть ее на бис, это обычно последним номером - сразу крики, нам все подпевают, это и моя любимая мелодия, мы тоже подпеваем, сидя на сцене", - рассказала Полина Зибарева, музыкант камерного оркестра Nella Musica Orchestra.

"First Robotics Championship — Москва 3.0", Экспоцентр, 18-20 марта

А вместе с детьми заглянуть в будущее можно на национальном чемпионате по робототехнике. Там выступят 350 команд из России и Казахстана. Задания посвящены теме грузовых перевозок, а значит будут разные варианты роботов-курьеров. Обещают и мастер-классы от московских технопарков, фокусы и научные шоу.

Юлия Богоманшина, Тимофей Проймин, Арсений Калашников, "ТВ Центр".

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