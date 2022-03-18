"Пробьется тепло": в Гидрометцентре сообщили о потерявшем силу антициклоне

В выходные дни ожидается повышение температуры

Солнечные дни, морозные ночи и экстремально высокое давление. Март стал настоящим испытанием для москвичей.

Скандинавский антициклон всё ещё держит город в напряжении. 769 миллиметров ртутного столба. Это почти на 25 единиц выше нормы.

Судя по метеорологическим картам, Москва сейчас находится в самом эпицентре аномалии. И хотя, как уверяют синоптики, гость с Балтики у нас пробудет недолго, расслабиться москвичам в ближайшие дни он не даст - атмосферное давление продолжит расти и в выходные. И только на следующей неделе начнёт снижаться. Из "малиновой" зоны столица выйдет лишь в среду.

Сегодня в столице хоть и солнечно, но всё ещё холодно - плюс пять, так что убирать тёплые куртки пока рановато.

"Постепенно антициклон теряет свою силу. И с северо-запада к нам все же пробьётся тепло, и в выходные дни ожидается повышение температуры. Итак, в субботу ночью около 5 градусов мороза, днем плюс 5-7, осадков не ожидается. В воскресенье ночная температура минус 2 - минус 4, а днем воздух прогреется до плюс 7 - плюс 9 градусов. Также погода будет солнечная и без осадков", - сказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Погода на выходных будет просто идеальной для прогулок на свежем воздухе. Завтра - до плюс пяти. В воскресенье потеплеет еще на несколько градусов. Солнечно, сухо и без осадков. Ветер - северо-западный и западный - 2-4 метра в секунду.

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