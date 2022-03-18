ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Пробьется тепло": в Гидрометцентре сообщили о потерявшем силу антициклоне

14:57
  • пятница
  • 18 марта 2022

В выходные дни ожидается повышение температуры

Солнечные дни, морозные ночи и экстремально высокое давление. Март стал настоящим испытанием для москвичей.

Скандинавский антициклон всё ещё держит город в напряжении. 769 миллиметров ртутного столба. Это почти на 25 единиц выше нормы.

Судя по метеорологическим картам, Москва сейчас находится в самом эпицентре аномалии. И хотя, как уверяют синоптики, гость с Балтики у нас пробудет недолго, расслабиться москвичам в ближайшие дни он не даст  - атмосферное давление продолжит расти и в выходные. И только на следующей неделе начнёт снижаться. Из "малиновой" зоны столица выйдет лишь в среду.

Сегодня в столице хоть и солнечно, но всё ещё холодно - плюс пять, так что убирать тёплые куртки пока рановато.

"Постепенно антициклон теряет свою силу. И с северо-запада к нам все же пробьётся тепло, и в выходные дни ожидается повышение температуры. Итак, в субботу ночью около 5 градусов мороза, днем плюс 5-7, осадков не ожидается. В воскресенье ночная температура минус 2 - минус 4, а днем воздух прогреется до плюс 7 - плюс 9 градусов. Также погода будет солнечная и без осадков", - сказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Погода на выходных будет просто идеальной для прогулок на свежем воздухе. Завтра - до плюс пяти. В воскресенье потеплеет еще на несколько градусов. Солнечно, сухо и без осадков. Ветер - северо-западный и западный - 2-4 метра в секунду.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Теплая погода
Теплая погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.