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Москвичам назвали срок окончания отопительного сезона

15:01
  • пятница
  • 18 марта 2022

Это произойдет не раньше конца апреля

Батареи в квартирах москвичей сейчас отключать не собираются. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы.

Отопительный сезон в городе завершится в конце апреля - начале мая. И только тогда, когда температура воздуха в течение пяти суток будет выше плюс 8.

В ближайшие дни в Москве ожидается потепление. В субботу днем ожидается плюс 5-7 градусов. В воскресенье днем воздух прогреется до плюс 7-9 градусов.

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