Собянин открыл кадровый центр для трудоустройства работников иностранных компаний

Город в будущем может столкнуться с новыми вызовами, заявил мэр

В Москве сегодня открылся новый кадровый центр. Там будут помогать найти работу сотрудникам иностранных компаний, которые решили приостановить или полностью свернуть свою деятельность в России.

Специалисты кадрового центра напрямую будут взаимодействовать с такими компаниями. При необходимости даже могут выехать на место, чтобы решить организационные вопросы. Задача - сделать так, чтобы сотрудники могли выйти на новую работу в течение нескольких дней. Одновременно идут переговоры с потенциальными работодателями, среди которых крупные торговые сети. А еще около 50 тысяч вакансий предлагается в строительном комплексе, ЖКХ и на транспорте. Сегодня новый центр посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня уровень безработицы в Москве находится на исторически минимальном уровне. Тем не менее, мы понимаем, что можем столкнуться с новыми вызовами и новыми проблемами. Особенно это касается компаний с иностранным участием. Таких в Москве достаточно много, несколько тысяч и около трёхсот уже сегодня объявили о своей приостановке деятельности. Как дальше их будет судьба складываться, это решение их владельцев, наша же задача - обеспечить людей, которые там работают трудоустройством в случае их сокращения", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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