ЦБ сохранил ставку на рекордном уровне 20%

Дальнейшая траектория показателя остается неопределенной

Совет директоров Банка России в пятницу, 18 марта, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых.

Регулятор отмечает, что российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг.

Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году.

Дальнейшие решения ЦБ по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно целевого уровня, развития экономики на прогнозном горизонте, а также рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, сообщается на официальном сайте регулятора.

После введения Западом антироссийских санкций из-за спецоперации России по защите республик Донбасса резко выросла волатильность на финансовых рынках. 28 февраля Центробанк резко поднял ключевую ставку — с 9,5% до 20%. Это решение должно поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"