Лукашенко назвал санкции Запада против России шансом для Белоруссии

Наступил тяжелый, но "шикарнейший" момент, считает белорусский лидер

Западные санкции являются для Белоруссии шансом укрепиться на зарубежных рынках, в том числе на российском. Об этом в пятницу, 18 марта, рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии заявил, что сложился "момент тяжелый", но в то же время это "шикарнейший момент", поскольку "Россия открыта". Если Минск не воспользуется этим шансом, сельское хозяйство Белоруссии "не встанет с колен".

Лукашенко отметил, что Белоруссию устраивает российский рубль, а сложившиеся обстоятельства дают возможность закупить топливо, сырье и ресурсы. Для сельского хозяйства "лучшего времени не будет", объявил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, "душить" Белоруссию будут вместе с Россией постоянно, в том числе "за компанию". Целью этих действий президент Белоруссии назвал стремление "угробить нас, довести до уровня Украины и навсегда разобраться с этим".

Однако с другой стороны, для аграриев, это "счастье", цитирует белорусского лидера агентство "БелТА".

14 марта Александр Лукашенко в очередной раз посетил с визитом в Москву, где его принял президент России Владимир Путин. Лидеры России и Белоруссии договорились о взаимной поддержке в условиях санкций Запада.

Премьер-министр России Михаил Мишустин, принимая в тот же день своего белорусского коллегу Романа Головченко, заявил, что Москва признательна Минску за его конструктивную позицию по ситуации на Украине.

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