России предрекли снижение ВВП

Принимаемые властями меры призваны ограничить экономический спад

Банк России сообщил в пятницу, что ожидает снижения ВВП страны в ближайшие кварталы.

"Оно в основном будет связано с факторами на стороне предложения и, как следствие, будет иметь ограниченное дезинфляционное влияние", - говорится в сообщении.

Как уточнил регулятор, принимаемые властями меры поддержки ограничат масштаб экономического спада.

По заявлению Центробанка, траектория восстановления российской экономики будет зависеть от скорости подстройки к новым условиям.

Ранее в ЦБ сообщили, что сохраняют ключевую ставку на рекордном уровне 20%.

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