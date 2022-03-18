Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52

Операция прошла без потерь

Министерство обороны России в пятницу опубликовало кадры боевой работы передовой группы ударных вертолетов Ка-52. Они обеспечивали высадку десанта на одном из военных аэродромов ВСУ.

"Группа ударных вертолетов Ка-52 и Ми-24 уничтожила огневые позиции операторов ПЗРК, зенитные установки и бронированную технику ВСУ по периметру аэродрома", - говорится в сообщении.

Уточняется, что велось боевое применение ракетным и стрелковым вооружением вертолетов. В результате была полностью уничтожена ПВО аэродрома.

"Командир ведущего вертолета Ка-52 попавший под интенсивный огонь переносных зенитно-ракетных комплексов прикрыл своей машиной группу вертолетов Ми-8 с тактическим десантом, вызвав огонь на себя", - добавили в Минобороны.

Экипаж совершил вынужденную посадку и занял круговую оборону до прибытия второй ударной группы вертолетов для эвакуации. Операция прошла без потерь.

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