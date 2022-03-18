РКН потребовал от YouTube прекратить распространение угроз в адрес россиян

Сделать это требуется в кратчайшие сроки

Роскомнадзор в пятницу, 18 марта, направил обращение к компании Google LLC с требованием незамедлительно прекратить распространение угроз в адрес граждан Российской Федерации на видеохостинге YouTube.

В ведомстве отметили, что пользователям YouTube транслируют рекламные ролики с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации России и Белоруссии. Действия администрации YouTube носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью российских граждан, подчеркивает Роскомнадзор.

Распространение подобных призывов наглядно демонстрирует антироссийскую позицию американской компании Google LLC. Роскомнадзор неоднократно отмечал, что американские социальные сети и видеохостинг YouTube стали площадкой для информационных атак на Россию.

Роскомнадзор выступает категорически против подобных рекламных кампаний и требует от Google LLC в максимально короткие сроки прекратить трансляцию антироссийских роликов, сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее в марте Роскомнадзор уже выдвигал претензии к работе YouTube – в связи с распространением ложных сведений политического характера о специальной операции Вооруженных сил России на Украине. От Google требовалось незамедлительно прекратить распространение ложной информации, которая направлена на "формирование у российской интернет-аудитории искаженного восприятия происходящих событий и создание протестных настроений".

За отказ удалить нелегальный контент корпорации Google грозит новый штраф на сумму до 8 млн рублей. Мировой суд Таганского района проведет заседание по этому вопросу 7 апреля.

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