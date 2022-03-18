Путин обсудил с Совбезом спецоперацию России на Украине

Президент также подробно рассказал о своих многочисленных международных контактах

Сегодня Владимир Путин в Ново-Огарёве провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности.

Как сообщает пресс-служба Кремля, участники в режиме видеоконференции обсудили текущую ситуацию в мире и продолжающуюся специальную операцию Вооружённых сил России на Украине. Президент также подробно рассказал о своих многочисленных международных контактах.

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