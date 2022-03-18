Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Андрея Шаркова

У мальчика - стеноз гортани

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение Андрея Шаркова.

У десятилетнего Андрея Шаркова из Москвы - стеноз гортани. С пяти месяцев он живет с трахеостомой - это искусственный дыхательный путь через трубку в горле. У мальчика редкая генетическая особенность - образуются келоидные рубцы, которые полностью заполняют просвет для дыхания. Вот уже пять лет Андрей лечится в израильской клинике, которая специализируются на подобных патологиях. Прогнозы очень хорошие - остался последний этап, после которого мальчик наконец сможет дышать самостоятельно. Но стоит лечение очень дорого - больше трех миллионов рублей. Собрать нужную сумму помогли вы - зрители канала "ТВ Центр".

Слова благодарности от мамы Андрея:

"От всей души благодарю вас всех за помощь моему ребенку! Наш сбор закрыт, а это значит, что скоро Андрюша сможет жить счастливой и здоровой жизнью. До сих пор нам сложно поверить в эту радостную новость, ведь сумма была очень большой! Сейчас у нас на глазах слезы счастья, а на душе спокойствие за будущее моего сыночка. Мы шли к этому долгое время. И вы за такой короткий срок смогли помочь нашей семье! Наш мальчик сможет наконец-то поехать на лечение! Мурашки по коже от эмоций".

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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