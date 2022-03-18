"Просто безумный опыт": Кулеба оценил работу Лаврова

Киев готов продолжать диалог

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Украинской правде" назвал своего российского коллегу Сергея Лаврова чрезвычайно опытным дипломатом.

"Я думаю, что он по состоянию на сегодняшний день дольше всего в мире находится на своей должности, имеет просто безумный опыт. Я готов с ним говорить, я готов с ним иметь серьезный, предметный разговор", - сказал глава МИД Украины.

Он добавил, что публичные высказывания друг о друге во время переговоров необходимо оставлять в стороне, тогда появится результат.

10 марта Лавров и Кулеба встретились в Турции.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Боевые действия начались после обращения к Москве Донецкой и Луганской народных республик, попросивших о помощи.

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