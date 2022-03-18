Кабмин выделит еще почти 79 млрд рублей на поддержку рынка труда

Правительство расширило действующие и утвердило новые меры поддержки

На действующие и новые меры поддержки занятости населения в России будет направлено 78,8 млрд рублей. Об этом в пятницу, 18 марта, рассказали в секретариате заместителя председателя российского правительства Татьяны Голиковой.

В аппарате Голиковой подчеркнули, что российские власти отслеживают ситуацию на рынке труда. Несмотря на то, что ряд предприятий столкнулись с необходимостью пересмотреть свои производственные и логистические цепочки, ситуация характеризуется как стабильная.

Выделяемые 78,8 млрд рублей пойдут на реализацию действующих и новых мер поддержки занятости. При необходимости правительство выделит дополнительные средства.

Татьяна Голикова подчеркнула, что работа кабмина направлена в первую очередь на сохранение рабочих мест. Необходимо помочь предприятиям сохранить свои трудовые коллективы, а гражданам — доходы и занятость.

Вице-премьер призвала власти регионов работать на опережение и при появлении информации о выводе какой-либо организации в простой сразу же устанавливать контакт с предприятием. Задачей правительства Голикова назвала оперативное возвращение работы таких компаний в штатный режим, также важно начинать работать с гражданином не после потери им работы, а с самых первых дней возникновения угрозы потери рабочего места, сообщает АГН "Москва".

17 марта глава правительства Михаил Мишустин рассказал, что кабмин направит на поддержку занятости около 40 млрд рублей. Более 25,5 млрд рублей из этой суммы направят на создание в регионах временных вакансий для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда для поиска нового места.

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