Собянин: все городские программы будут реализовываться

Столичное правительство предлагает расширить закон об офсетных сделках

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов России под председательством президента, что в условиях санкций столица не останавливает строительство метрополитена, закупку транспорта, работу по реконструкции пригородного сообщения, строительство дорог, объектов социальной культуры и быта, центральных диаметров.

"Все эти программы до последней будут реализовываться. Программы, в том числе, по национальным проектам, по первичной медицинской помощи, не должны останавливаться. Мы должны по-прежнему заниматься модернизацией поликлиник, первичного звена. В Москве мы не останавливаем эти программы, будем исполнять все то, что обещали гражданам", - подчеркнул градоначальник.

В этой связи городское правительство предлагает расширить закон об офсетных сделках, для этого нужен долгосрочный заказ со стороны органов власти. Так, в рамках офсетных сделок в Москве был принят целый ряд долгосрочных договоров с бизнесом, по ним уже построено несколько заводов.

Как отметил глава города, в Москве будут приняты все необходимые меры, чтобы обеспечить работу социальной сферы и экономики. В рамках докапитализиции в Фонд развития промышленности Москвы будет вложено 10 миллиардов рублей, последует индексация всех социальных льгот. Ожидаются и другие решения.

Ранее Собянин упоминал, что столичные власти располагают большим опытом привлечения инвесторов в создание предприятий в обмен на гарантированные закупки продукции для государственных нужд.

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