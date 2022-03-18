Зеленский назвал сроки решения Еврокомиссии по членству Украины в ЕС

Заявка на вступление Украины в Европейский союз была подписана 28 февраля

Мнение Еврокомиссии по заявке Украины на получение членства в Евросоюзе будет подготовлено в течение нескольких месяцев. Об этом в пятницу, 18 марта, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, ту информацию он получил в ходе "субстантивного разговора" с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Другие подробности не приводятся, сообщает РИА Новости.

Ранее в офисе Зеленского выражали уверенность, что процедура принятия Украины в ЕС будет запущена непосредственно на саммите Евросоюза, который проходил во французском Версале 10-11 марта. Однако еще до его начала глава Евросовета Шарль Мишель признал наличие существенных разногласий по этому вопросу — принятия Украины в ЕС по ускоренной процедуре не будет.

Оценивая решение саммита, Зеленский заявил, что "это не то, чего мы ждем". По мнению украинского лидера, "надо сильнее".

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