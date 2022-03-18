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Генпрокуратура рассказала о незаконном повышении цен на продукты

14:58
  • пятница
  • 18 марта 2022

Прокуроры проведут проверки по выявленным фактам

В России зафиксированы факты незаконного увеличения цен на продукты, бытовую химию и средства личной гигиены. Об этом в пятницу, 18 марта, рассказали в Генеральной прокуратуре.
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Сведения о незаконном повышении цен была получена ведомственной экспертной группой по выявлению и пресечению деятельности картелей при межведомственной рабочей группе по противодействию преступлениям в сфере экономики.

В частности, получена информация об увеличении стоимости в розничной торговле куриных яиц, ряда других продуктов питания, предметов бытовой химии, средств личной гигиены.

Также зафиксированы факты необоснованного повышения цен со стороны отдельных участников рынка, в том числе реализуемых посредством крупнейших интернет-платформ.

Прокурорам регионов, в которых осуществляют деятельность производители и поставщики этих товаров, поручено проверить законность действий таких юридических лиц, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защите населения страны. Среди предлагаемых мер – оперативный мониторинг розничных цен на товары первой необходимости, лекарственные препараты, медицинские изделия.

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