Российским дипломатам запретили вход в здание Европарламента

Это же касается и их белорусских коллег

Президент Европарламента Роберта Метсола сообщила в Twitter о санкциях против российских и белорусских дипломатов.

"С сегодняшнего дня дипломатическому и государственному персоналу России и Белоруссии запрещено входить в здания Европарламента", - говорится в посте.

По ее словам, тем, кто "разрушает демократический миропорядок", не место в "Доме демократии".

Дипломатический источник в Брюсселе пояснил ТАСС, что для российских дипломатов вход в здание ЕП и так был предельно затруднен в последние годы.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Боевые действия начались после обращения к Москве ДНР и ЛНР, попросивших о помощи.

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