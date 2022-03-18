Концерт в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией проходит в Лужниках

Пришли тысячи людей

В Лужниках в пятницу проходит концерт-митинг, посвященный воссоединению Крыма и Севастополя с Россией. На трибунах собрались десятки тысяч человек.

Концерт в "Лужниках", посвященный восьмой годовщине воссоединения Крыма и России, уже набирает обороты. Однако люди продолжают приходить. Количество желающих поучаствовать в этом мероприятии, конечно, огромное. Люди совершенного разные, разного возраста, много молодежи. И, конечно, всех объединяет одно - это любовь к стране, частью которой восемь лет назад вновь стал и Крым.

Восемь лет назад ключевые события, касающиеся Крыма, происходили в буквальном смысле на наших глазах. В это время на Украине уже был хаос, обусловленный госпереворотом. А власть оказалась в руках радикалов и националистов, которые обещали приехать, в том числе и в Крым, чтобы разобраться с пророссийски настроенным населением. На фоне этих реальных угроз руководство России приняло решение отправить в Крым военный контингент, чтобы не допустить кровопролития. После блокирования ключевых объектов инфраструктуры полуострова было объявлено о проведении референдума. Он состоялся 16 марта. А его результаты стали известны 18 марта.

На фоне сегодняшних событий, связанных с проведением спецоперации на Украине, перед жителями Крыма совсем в ином свете предстает то, что произошло там 8 лет назад. Многие, вероятно, понимают: то, что после 2014 года случилось на Донбассе, могло произойти и в Крыму.

Спецоперация, кстати, уже принесла свои результаты для крымчан. В частности, была прорвана "водяная блокада", устроенная националистами, и на полуостров наконец пошла вода из Днепра, которая перестала поступать 8 лет назад. За эти годы Россия вложила в развитие Крыма свыше триллиона рублей. Построены Крымский мост, трасса "Таврида", новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта "Симферополь", который получил имя Ивана Айвазовского, энергетический мост и новые электростанции – Таврическая и Балаклавская.

Реализованные проекты позволили повысить туристическую привлекательность Крыма, создать новые рабочие места и открыть дополнительные возможности для бизнеса и инвестиций. И, как накануне заявил президент, развитие Крыма будет продолжено.

Ну а митинг-концерт в "Лужниках" продолжается. Кроме того, в программе концерта запланирован телемост с полуостровом.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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