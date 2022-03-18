Норвегия отказалась вводить санкции против RT и Sputnik

Остальные санкции Осло поддерживает

Осло поддерживает санкции, введенные Евросоюзом против России. Однако к мерам в отношении телеканала RT и агентства Sputnik присоединяться не будет. Как заявили в норвежском кабмине, это решение ЕС вызывает вопросы.

18 марта стало известно, что британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию телеканала RT на вещание в Великобритании. Объявлено, что решение вступает в силу немедленно.

"Антироссийским безумием" назвал шаги европейских стран пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков констатировал грубое ограничение свободы слова и нарушение всех законов, связанных со свободой работы СМИ. Ранее деятельность RT и Sputnik запретили в Германии, передает РИА Новости.

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