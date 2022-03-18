Минстрой России опроверг повышение индексов на коммунальные услуги

Эта информация не соответствует действительности

Появившиеся в ряде средств массовой информации сообщения о якобы предстоящем повышении индексов на коммунальные услуги не соответствуют действительности. Об этом в пятницу, 18 марта, рассказали в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Индексы изменения платы за услуги ЖКХ на 2022 год утверждены распоряжением правительства РФ от 30 октября 2021 года №3073-р. В Минстрое напомнили, что их значение составляет 4%.

Распространяемая информация о повышении индексов на коммунальные услуги не является достоверной. На портале правовой информации документ, который подтверждал бы это, не опубликован, сообщается в Telegram-канале Минстроя.

Ранее сообщалось, что в России предлагается предоставлять гражданам рассрочку на оплату установки приборов учета жилищно-коммунальных ресурсов: счетчиков горячей и холодной воды, тепла и электричества в квартирах. Это следует из рабочей версии плана первоочередных действий правительства по поддержке населения и экономики.

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