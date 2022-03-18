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Латвия и Эстония высылают троих сотрудников посольств России

15:33
  • пятница
  • 18 марта 2022

Литва - четверых

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил в Twitter о высылке троих российских дипломатов.
Российским дипломатам запретили вход в здание Европарламента

"В связи с противоречащей их дипломатическому статусу деятельностью и продолжающейся российской агрессией на Украине", - объяснил он.

МИД Эстонии заявил об аналогичных мерах, уточнив, что сотрудники российского посольства были замечены в "подрыве безопасности" и "распространении пропаганды".

Подключилась и Литва - Вильнюс высылает четверых российских дипломатов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения Донбасса от геноцида.

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