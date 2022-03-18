Латвия и Эстония высылают троих сотрудников посольств России

Литва - четверых
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил в Twitter о высылке троих российских дипломатов.
"В связи с противоречащей их дипломатическому статусу деятельностью и продолжающейся российской агрессией на Украине", - объяснил он.
МИД Эстонии заявил об аналогичных мерах, уточнив, что сотрудники российского посольства были замечены в "подрыве безопасности" и "распространении пропаганды".
Подключилась и Литва - Вильнюс высылает четверых российских дипломатов.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения Донбасса от геноцида.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"