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НАТО установила прямую линию связи с Москвой

15:59
  • пятница
  • 18 марта 2022

Она нужна, чтобы избежать недопонимания

Высшие офицеры стран НАТО поддерживают постоянную связь с российским командованием. США и союзники установили прямую линию связи с Россией.

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Как сообщает Bloomberg, в НАТО беспокоятся, что конфликт может перейти за границы Украины  из-за какого-либо недопонимания – например, из-за ракеты, случайно залетевшей на территорию страны Североатлантического альянса.

По данным агентства, представители НАТО признают, что российские вооруженные силы не пытались провоцировать или вступать в столкновение с силами стран альянса. Тем не менее, принятые меры нелишни – ввиду того, что военные действия идут у натовских границ.

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