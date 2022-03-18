НАТО установила прямую линию связи с Москвой

Она нужна, чтобы избежать недопонимания

Высшие офицеры стран НАТО поддерживают постоянную связь с российским командованием. США и союзники установили прямую линию связи с Россией.

Как сообщает Bloomberg, в НАТО беспокоятся, что конфликт может перейти за границы Украины из-за какого-либо недопонимания – например, из-за ракеты, случайно залетевшей на территорию страны Североатлантического альянса.

По данным агентства, представители НАТО признают, что российские вооруженные силы не пытались провоцировать или вступать в столкновение с силами стран альянса. Тем не менее, принятые меры нелишни – ввиду того, что военные действия идут у натовских границ.

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