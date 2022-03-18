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Более 200 тысяч человек пришли в Москве на концерт в честь воссоединения Крыма с Россией

16:02
  • пятница
  • 18 марта 2022

К собравшимся обратился мэр столицы Сергей Собянин

На территории "Лужников" в Москве, где в пятницу, 18 марта, проходит концерт-митинг в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, собрались около 203 тысяч человек. Об этом рассказали в столичном главке Министерства внутренних дел.

Концерт в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией проходит в Лужниках
"ТВ Центр" покажет митинг-концерт по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией

В ведомстве уточнили, что более 95 тысяч человек находятся непосредственно на стадионе, еще более 100 тысяч человек — рядом с ним, сообщает РИА Новости.

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил перед собравшимися и поздравил всех с праздником Крымской весны. Градоначальник отметил, что сейчас "полмира ополчились на нас, но Россия — сильная страна, своими гражданами, своими патриотами, и пока мы вместе, мы непобедимы", сообщает ТАСС.

Концерт-митинг проводится по инициативе Федерации независимых профсоюзов и Общественной палаты России. На мероприятии запланировано выступление Григория Лепса, Полины Гагариной, групп "Руки Вверх" и "Любэ", Тимати, а также других артистов из России, Украины и Донецкой народной республики.

16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе был проведен референдум по вопросу о присоединении к России. На его основании 17 марта была провозглашена независимая Республика Крым. 18 марта Республика Крым и Севастополь официально стали субъектами Российской Федерации.

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Митинг-концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией
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