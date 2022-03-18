"Настоящая истерия": почему попытки "отменить" Россию обречены на провал

Пытаясь "отменить" Россию, Запад сорвал с себя все маски приличия

Российская спецоперация на Донбассе привела к тому, что окончательно оформилась новая национальная политика Запада. Европа, при полной поддержке США, приступила к тому, что умеет лучше всего - к гонениям по национальному признаку. Новой идеологией сражающегося за свою жизнь англосаксонского мирового порядка стала русофобия.

К приезду высоких гостей в школе с углубленным изучением русского языка на Манхеттене тщательно готовились. Получилось что-то вроде утренника…правда, весьма специфического. Шары, плакаты, радостные родители и совсем почему-то нерадостные дети. Ведь вместо безобидных стихов про небо, солнце или весну им пришлось разучивать покаяния.

"Быть русским – стыдно" - каждый должен усвоить со школьной скамьи. В одной из школ Манчестера ребёнка спросили, как он относится к Владимиру Путину. В Латвии юный англичанин бросил в русского одноклассника камень. В Берлине учитель вывесил фото русских детей на доску позора.

Тотальной русофобии дети в силу возраста просто не могут противостоять. Всё это, конечно, чудовищно, но, оказывается, еще не предел. Быть русским в, казалось бы, благополучной Европе теперь просто небезопасно.

"У меня знакомая студентка в Падуе учится в Италии и проблема, говорит, идёт не от местного населения, в основном. Хотя их зомбируют нереально. Такого вала пропаганды вообще не было в истории мира. Угроза идёт не от местных, а от украинцев сбежавших", - говорит политолог Юрий Бондаренко

Взрослым, но, главное, детям поступают угрозы. При этом компания "Мета", куда входят Инстаграм и Фейсбук, такие призывы не блокирует. 21 марта российский суд рассмотрит вопрос о признании компании экстремисткой. Доказательств, говорят юристы, более чем достаточно.

Нацизм, как многим казалось, пал в 45-ом. Но не тут-то было. В эфире украинских телеканалов даже сейчас с упоением цитируют и вдохновляются военными преступниками третьего рейха. С украинских телеэкранов нацистская риторика быстро перекочевала и на улицы европейских городов.

Варшава заявила, что больше не может принимать украинцев. Берлин приостановил приём беженцев. Официальные мотивы, конечно, чисто экономические. Терпение жителей Молдавии подходит к концу. Парадоксально, но большинство родителей, приехавших в страну вместе с детьми, выбрали для их обучения русский, а не украинский язык. Но лучше всех традиционно слышно тех, кто громче всех кричит.

И ведь всё это чиновники только поощряют. Списывая все беды и собственные промахи на коварных русских. А значит безнаказанно можно протаранить ворота российского посольства в Дублине. Или бросить бутылку с зажигательной смесью в здание Русского дома в Париже.

"Это настоящая антироссийская истерия! Нам приходится объяснять, что среди гражданских нет больших жертв. Приходится давать другую точку зрения, которой сейчас нет во французских СМИ", - говорит директор Российского центра культуры и науки в Париже Константин Волков.

Консульства и посольства фиксируют тысячи обращений от россиян. Увольнения, исключения из учебных заведений – всё больше студентов возвращаются в Россию. Инициативная группа студентов Университета Чикаго потребовала уволить известного теоретика международных отношений Джона Миршаймера за пророссийские взгляды. По сути, говорят эксперты, это и есть тот самый нацизм и сегрегация. Сразу несколько клиник Мюнхена отказалась обслуживать граждан России, включая даже экстренные случаи. Потом, конечно, передумали, но всё же.

Русским больше нельзя играть в некоторые онлайн-игры. На Уимблдон не пустят тех, кто поддерживает Владимира Путина. Продажа изделий ручной работы на самой популярной в мире площадке теперь - вне закона. Сайт заблокировал 45 тысяч аккаунтов российских мастеров. Разделочные доски и портмоне теперь под запретом. Мастерам есть чем гордиться. Они в одном ряду с Мусоргским, чью оперу "Борис Годунов" сняли с репертуара в Варшаве. Или Чайковским, концерт с музыкой которого отменили в Великобритании. Метрополитен-опера прекращает сотрудничество с теми, кто не выразил решительный протест российской спецоперации. Атака на нашу страну идёт по всем фронтам: экономика, культура, спорт.

"Вся словесная мишура о политкорректности, неприкосновенности частной собственности, свободе слова – все это слетело в одночасье. Даже олимпийские принципы растоптали. Не постеснялись свести счеты и с паралимпийцами – вот такой "спорт вне политики". Пытаясь "отменить" Россию, Запад сорвал с себя все маски приличия, стал действовать по-хамски, продемонстрировал свою истинную натуру. Просто напрашиваются прямые аналогии с антисемитскими погромами, которые устраивали нацисты в Германии 30-х годов прошлого века, а затем и их приспешники из многих европейских стран, которые присоединились к гитлеровской агрессии против нашей страны во время Великой Отечественной войны", - отметил Путин.

Как и тогда, таких, справедливости ради, меньшинство. Но меньшинство активное, громко заявляющее о себе и агрессивно навязывающее свою точку зрения.

"Я, например, общался с немцами. Со знакомыми своими. Они все прекрасно понимают. Они просто боятся сказать. Это удивительно прозвучит, но ведь за то, что ты имеешь свое собственное мнение, которое отлично от мнения политической элиты, тебя легко и непринужденно сделают изгоем", - отметил публицист Армен Гаспарян.

"Абсолютно неприемлемо, когда граждане, имеющие российские корни, подвергаются оскорблениям или физическим нападкам" - заявляет немецкий канцлер. В Неаполе на фасаде Технико-индустриального института появился портрет Фёдора Достоевского. В знак протеста, что в другом университете – Миланском – отменили курс лекции о жизни и творчестве писателя. Под давлением общественности их всё же провели.

По мнению бразильского писателя Паоло Коэльо, украинский кризис стал "удобным оправданием для русофобии". К антироссийским санкциям отказалась примкнуть и НХЛ. Несмотря на призывы некоторых игроков расторгнуть контракты со всеми русскими. Знаменитый футбольный тренер Антонио Конте, комментируя отстранение наших спортсменов от всех международных соревнований, искренне не понимает, почему США и Европа наказывают людей, бесконечно далёких от политики. А зампред Олимпийского комитета Норвегии ушел в отставку, так как не согласен с отстранением российских атлетов. Ведь, по его, да и не только его мнению, это противоречит фундаментальным принципам спорта, да и шире – человечности.

"Наказывать российских спортсменов и деятелей культуры за их происхождение — это расизм в чистом виде", - заявила депутат Европарламента Кристин Андерсон.

"Я не думаю, что в происходящем виноват народ России, и не хочу, чтобы всех россиян считали ужасными людьми. Мне совсем не нравится такая риторика", - сказала актриса Мила Кунис.

Кому как не Миле Кунис – уроженке Черновцов, которую из-за еврейских корней призывали не считать украинкой – знать, что такое настоящий нацизм. Впрочем, для того, чтобы отстаивать свою принципиальную позицию, вовсе необязательно быть политиком или кинодивой. Достаточно, порой, просто оставаться человеком. Как, например, китайские предприниматели, которые призывают покупать российские конфеты, поддерживая тем самым борьбу с нацизмом. Или грузчики в аэропорту Пизы, из которого под видом гуманитарной помощи хотели отправить в Киев оружие. Рабочие отказались разгружать ящики с боеприпасами, а завтра профсоюз намерен провести акцию протеста с лозунгами, которые явно не понравятся политикам, мечтающим, чтобы Россия исчезла с политической карты мира. Но рано или поздно, уверены специалисты, история сама расставит всё по своим местам.

Матвей Шестаков, "В центре событий", "ТВ Центр".

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