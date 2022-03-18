Названы три возможных пути Украины

Киев готов рассмотреть для себя несколько вариантов демилитаризации

Наемники, поставки западного оружия - при тотальном отказе НАТО не то что воевать за Киев - даже просто дать свидомым план действий по членству в Альянсе - всё это говорит про желание Запада максимально устраниться, воюя с Россией чужими руками. Чего стоит одно лишь заявление Столтенберга, который на этой неделе анонсировал экстренный саммит НАТО по Украине. Настолько экстренный, что пройдет он не ранее чем через полторы недели. Политологи шутят - просто в Альянсе тихо надеются, что к этому сроку ситуация сама рассосется по причине исчезновения Украины как государства. Но шутки шутками, а сейчас действительно всё чаще звучит вопрос - что будет с Украиной дальше? После демилитаризации и денацификации?

Япония, Финляндия, Ирландия, Швейцария. В общей сложности, нейтральный статус, который Москва требует от Украины, имеют 20 мировых государств. Главные условия: не участвовать в зарубежных конфликтах и не размещать на своей территории чужие военные формирования. Это если формально. По факту же - у каждой страны своя степень нейтральности.

Как заявил помощник российского президента Владимир Мединский, Украина готова рассмотреть для себя два варианта демилитаризации - австрийскую либо шведскую модель. Хотя, согласно документам, уже давно должна была бы сохранять нейтралитет.

"Именно при условии нейтралитета Украина вышла из состава Советского Союза в 1991 году, и этот нейтралитет записан в Декларации о суверенитете Украины. Украина предлагает австрийский, шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства, но при этом государства, имеющего собственную армию и военно-морские силы", - рассказал Мединский.

И здесь необходимо учесть важный нюанс. Та же Швеция, которая до 2009 года считалась нейтральной, сегодня обладает одной из сильнейших армий в Европе. А военно-морской флот Королевства и вовсе входит в пятёрку самых мощных в мире. Официально государство хоть и не входит в НАТО, однако активно сотрудничает с альянсом. Шведский спецназ наводил "порядки" в Афганистане и Косово, участвовал в военных конфликтах в Конго и Мали. А оборонпром страны производит истребители и вооружение для США, Китая и половины Европы.

Вариант австрийского нейтралитета тоже кажется не слишком убедительным. Ещё в 90-е годы Вена открывала воздушное пространство для авиации НАТО. Более того, сама принимала участие в миротворческой миссии в Боснии. Оглядываясь на эти примеры, становится очевидно: сохранив хоть какую-то армию, пусть даже декоративную, Украина рано или поздно может вновь развернуть её против России. Возможно, именно поэтому Киев так настаивает на австрийской или шведской модели нейтралитета. Однако это не единственный сценарий будущего страны. Сегодня обсуждается вариант, при котором Украина откажется вообще от какой-либо армии. А для поддержания порядка в городах сохранит полицию и национальную гвардию.

"Национальная гвардия, то есть национальная жандармерия, она выполняет такие смешанные военно-полицейские функции. Действительно, это было бы формирование, которого было бы вполне достаточно для обеспечения внутренней безопасности государства. А за внешнюю безопасность отвечала бы Россия", - рассуждает политолог Ростислав Ищенко.

В целом же эксперты выделяют три наиболее вероятных пути для Украины. Первый - полная федерализация страны. В этом случае на её территории, скорее всего, образуется ряд народных республик. В начале марта сразу несколько областей, в том числе Харьковская, Николаевская, Сумская и Черниговская, подписали коллективный манифест за провозглашение Федеративной республики Украина. Если это случится, то субъекты получат куда большую самостоятельность. А значит, не стоит исключать вариант, при котором некоторые из них захотят интегрироваться с Россией или Союзным государством. Прежде всего, речь о Донецкой и Луганской народных республиках, где большинство населения уже получили российские паспорта.

О желании налаживать отношения с Москвой на этой неделе заявили и новые власти Херсонской области. Первым шагом может стать торговля с Крымом. В администрации особо подчеркнули: товары будут поставляться с полуострова по приемлемым ценам.

"Как бы что ни говорили, какие бы события там не происходили, но лично для меня именно Российская Федерация является приоритетом и направлением, которое мы ставим перед собой в формировании и стабилизации ситуации в нашем регионе", - заявил представитель "Комитета спасения за мир и порядок" Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Тогда как западная Украина, вероятнее всего, сделает ставку на восточно-европейских соседей. И тут уже возникает второй - ещё более радикальный "югославский" сценарий. Эксперты говорят о возможности дробления страны на части. В интернете вовсю гуляют карты с новым делением Незалежной и остроты по поводу недавнего визита в Киев премьер-министров Польши, Чехии и Словении: мол, политики уже рисуют новые границы своих государств.

Впрочем, как известно, в каждой шутке лишь доля шутки. Сразу несколько регионов Закарпатья, где проживают этнические венгры, готовятся провести референдум о выходе из состава Украины. Более того, активисты направили письмо премьер-министру Венгрии с просьбой защитить их от геноцида:

"Для нас вполне очевидно, что украинские власти потакают прихотям и интересам неонацистов и праворадикалов, которые в течение длительного периода ограничивают нас в правах и унижают достоинство Великой Венгрии и ее граждан. Надеемся на воссоединение с историческим Отечеством".

Само Отечество, по всей видимости, только радо стараться. В Венгрии осуждают киевский режим за откровенную дискриминацию населения. Украинские власти разрушают чужие культурные памятники и фактически преследуют тех, кто говорит не на их языке. И это при том, что в некоторых областях этнические венгры составляют 70% населения. Так что стратегию по возвращению исторических земель Будапешт разрабатывал давно. А ведь есть ещё этнические румыны и поляки, которые, чего доброго, тоже заговорят о присоединении к родным территориям. Варшава, например, уже давно раздаёт "своим" на Украине так называемую "карту поляка" - документ, который даёт право на получение вида на жительство и работу в стране.

"Желание что-то откусить от Украины - оно кстати никогда не пропадало, ни в Польше по поводу так называемых восточных кресов, то есть Западной Украины, ни у венгров - Закарпатская Русь или Закарпатья. Как один из возможных вариантов - это раздел Украины. И в этой логике европейцы любят действовать", - рассуждает политолог Алексей Мартынов.

Главным бенефициаром в случае раздела страны станут Соединённые Штаты Америки, а потому Вашингтону так выгодно затягивать конфликт. Говорят об этом не только на западе, но и в Китае, который внимательно следит за происходящим на Украине. В частности, китайское издание "Глобал Таймс" заявило, что США не готовы принимать никаких компромиссов между Москвой и Киевом.

"Сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины не является целью для США. Прекращение огня не соответствует стратегическим интересам Америки, но является безотлагательной необходимостью для Киева", - пишет СМИ.

В конце концов, чем быстрее завершатся вооружённые действия, тем больше шансов у Киева на третий - наиболее благоприятный для него исход. Ведь пока ещё Украина может сохранить собственную государственность, пусть даже и не в прежних границах. Однако без армии, национальных батальонов и с поражением в правах действующих представителей власти. Всех тех, кто допустил насаждение фашистской идеологии и нацификацию страны. В любом случае, выглядеть это новое устройство страны будет совершенно по-другому.

"Очевидно, это будет совершенно новое государство. Много было разных необходимых и нужных трансформаций, которые Украина так и не прошла. Это кстати одна из причин, почему она оказалась в таком состоянии и почему она в итоге оказалась под властью, под контролем тех людей, которые привели сегодня Украину к краху. И, конечно, новое устройство будет по-другому выглядеть", - рассказал Алексей Мартынов.

Каким бы оно ни оказалось в итоге, впереди ещё долгий процесс восстановления территорий. Кто этим займётся, а, главное, за чей счёт - вопрос, который сегодня особенно волнует европейских политиков. Старый свет, который активно раздаёт кредиты и отправляет всё новые партии вооружения Киеву, готов вкладываться в войну. Но не в мир. Не в возрождение Украины. Пока же очевидно лишь одно: после завершения спецоперации по демилитаризации и денацификации той Украины, которая существовала до 24 февраля этого года, уже больше никогда не будет.

Анна Пешехонова, Екатерина Симанович, Павел Дубов, "В центре событий", "ТВ Центр".

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