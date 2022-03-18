Российские "Калибры" перепугали "солдат удачи" на Украине

Контингент наемников получил четкий сигнал от Вооруженных сил России

На этой неделе тихая западно-украинская ночь стала последней для множества "солдат удачи", приехавших на Украину. На Яворовский полигон, куда они собрались, чтобы подписать контракты, получить оружие и поехать убивать русских, прилетели "испепеляторы" - так в НАТО называют российские "Калибры". Когда дым рассеялся и осела пыль, выяснилось, что примерно для 180 наемников всё кончено. А их "боевые товарищи" в массе своей шустро совершают марш-броски - но не на восток, а на запад - как можно дальше от Украины, где им в любой момент может что-то "прилететь", во всех смыслах этого слова.

"Калибрами" по диким гусям - это не из пушки по воробьям. Вполне эффективно. Эти кадры снимал француз Михаэль Сьякка. Он буквально со слезами на глазах прощается с негостеприимной украинской землёй.

Людей, имеющих за плечами реальный боевой опыт, просто романтиков или откровенных нацистов, на Украину приехало, точнее, раньше ехало, немало. На Украине были рады всем. Неважно, какая военная специализация. Главное - больше фотографий в социальных сетях, больше милитаристического контента.

"Это делается из чисто популистских соображений, чтобы показать миру, что с Украиной огромное количество стран. Вы посмотрите, как за свободу Украины готовы воевать люди из разных стран мира. Естественно, этому придаётся такая мощная реклама", - отметил военный обозреватель Виктор Баранец.

А после того, как новейшее российское высокоточное оружие, которое за рубежом со скепсисом не обсуждал разве что ленивый, показало реальное соотношение сил, те, кто выжил, немного приуныли. Не за этим они ехали на Украину, оказывается. Хотели воевать и убивать русских. А по факту, многих товарищей даже похоронить теперь нельзя. Не осталось от них ничего.

Уж с каким нетерпением ждали лучшего в мире снайпера. Канадца по прозвищу Вали. Служил в 22-м Королевском полку Вооруженных сил Канады. Воевал в Ираке, Афганистане. Средний показатель - 6 целей в день. Его называли рекордсменом по самому дальнему подтверждённому убийственному выстрелу - три с половиной километра. Он, конечно, давно отошёл от дел. Работал программистом. Но решил собрать винтовку и поехать на Украину. И пропал где-то в полях Донбасса. Колумбиец Мартин Риос отправился на Украину, чтобы лично разобраться с Москвой. Наёмника выловили на польско-украинской границе журналисты, когда тот возвращался домой. Не по частям. Повезло.

"Я побежал к лесу, чтобы спрятаться в какой-нибудь траншее, в какой-нибудь яме, потому что ракеты продолжали прилетать. Я увидел американку, которая заблудилась в лесу. Она была в шоке, не знала куда идти. Мне пришлось дать ей пощечину, чтобы она отреагировала. Я бросился к ней, и мы упали, потому что взорвалась ещё одна ракета", - рассказал наемник.

Украинское сафари Мартина продлилось всего 12 дней. За это время он не успел даже выйти за ворота казармы и не сделал не единого выстрела. "У нас было только по одному патрону. У нас не было шлемов, у нас не было бронежилетов, у нас не было ничего. Подразделение, в котором я находился, было похоже на отряд бойскаутов", - вспоминает колумбиец.

По рассказам выживших, контингент наёмников был очень разнообразен. Но всех объединяло одно. Они хотели стрелять и убивать, и получать за это деньги. Совмещать приятное с полезным, как говорится.

"В основном, это выходцы из скандинавских стран, из Британии, из Германии, из Канады, из США. То есть такие белые вояки, англо-саксы в основном. У них такая полуфашистская идея англосаксонии. Они чувствуют себя некоей такой белой расой. Они любят принимать участие в боевых действиях в разных точках планеты за хорошее вознаграждение", - рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

По имеющейся информации, каждому иностранцу, решившему подписать контракт с вооруженными силами Украины, обещали по две тысячи евро в день. Но есть одно "но". Это обещали украинские политики и военные. О том, что получилось на самом деле, впору мемуары писать. Английский "Экономист" пересказывает историю 25-летнего британского учителя по имени Джек Прайдей. Тот шесть лет служил в армии. Был в Кении и Иракском Курдистане. По возвращении устроился на работу в училище в Кардиффе. Потом взял отпуск и уехал на Украину.

"Самый тревожный поворот событий произошел сразу после завтрака. Добровольцы выстроились в очередь и им сказали, что пора подписывать контракт: в нём оговаривалось, что их зарплата составит 7000 гривен в месяц (230 долларов на тот момент) и что они должны будут оставаться в украинском иностранном легионе на время всей войны. Контракт налагал на них такие же обязательства, как и на всех украинских мужчин: в соответствии с объявленным Зеленским военным положением ни один мужчина в возрасте от 18 до 60 лет не имеет права покидать страну", - пишут СМИ.

Ну и чему тут удивляться? Всё в лучших традициях украинской политики. Кто-то отказался от контракта сразу. Но не все. В итоге Министерство иностранных дел Южной Кореи до сих пор ищет и не может найти потерявшегося где-то в Львовской области отставного капитана спецназа ВМС Ли Гына. После службы он стал блогером. Публиковав видеоролики, всему миру показывал, какой он крутой боец. Форма с иголочки. Амуниция - за тысячи долларов. На родине за наёмничество и незаконное использование оружия его ожидает уголовное наказание, вплоть до смертной казни.

Чёткий сигнал от вооружённых сил России не менее чётко поняли сотрудники американской ЧВК Forward Observations Group. Сначала, как и полагается, они публиковали героические фотографии. Потом, познакомившись с "Калибрами", разразились гневными постами, что погибло много товарищей. Они уходят с Украины. Но обязательно отомстят. Имеется информация, что, лишившись западных наёмников, Киев может попытаться перекупить недобитых боевиков с Ближнего Востока. "Дикие гуси" со всего света нужны не как солдаты, а для иллюзии сплочённости мира вокруг Украины. В остальном же, они бесполезны. Ну что могут сделать? Гуманитарный конвой ограбить. Засаду устроить. В широкомасштабных боевых действиях они - пушечное мясо. Хотя бы даже потому, что разговаривают на разных языках. Каток регулярной армии их давит, не замечая.

Дмитрий Гусев, Татьяна Каминская, "В центре событий", "ТВ Центр".

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