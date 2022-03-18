Москва отметила восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией. Фото

На территории "Лужников" в Москве 18 марта прошел концерт-митинг в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Он собрал более 200 тысяч человек. Самые яркие моменты мероприятия – в подготовленной ТВЦ.Ru фотогалерее