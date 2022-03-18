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Москва отметила восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией. Фото

21:00
  • пятница
  • 18 марта 2022

На территории "Лужников" в Москве 18 марта прошел концерт-митинг в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Он собрал более 200 тысяч человек. Самые яркие моменты мероприятия – в подготовленной ТВЦ.Ru фотогалерее

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Митинг-концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией
Митинг-концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией
Владимир Путин выступает на митинг-концерте, посвященному воссоединению Крыма с Россией
Владимир Путин выступает на митинг-концерте, посвященному воссоединению Крыма с Россией
Митинг-концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией
Митинг-концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией
Митинг-концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией
Митинг-концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией
Участники митинга-концерта, посвященного воссоединению Крыма с Россией
Участники митинга-концерта, посвященного воссоединению Крыма с Россией
Певица Полина Гагарина выступает на митинге-концерте
Певица Полина Гагарина выступает на митинге-концерте
Митинг-концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией
Митинг-концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией
Участники митинга-концерта, посвященного воссоединению Крыма с Россией
Участники митинга-концерта, посвященного воссоединению Крыма с Россией
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