МИД пообещал ответ на высылку российских дипломатов из Болгарии и стран Балтии

Действия стран ЕС названы безосновательными

Страны, выславшие российских дипломатов, получат соответствующий ответ. Официальный представитель МИД России прокомментировала действия Литвы, Латвии, Эстонии и Болгарии.

"На все безосновательные высылки российских дипломатов будет дан соответствующий ответ", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Страны Балтии ранее объявили, что согласовали свои действия в отношении российского дипкорпуса. Эстония и Латвия объявили персона нон грата троих дипломатов из России, четверых работников посольства выслала Литва. О решении выслать 10 российских дипломатов ранее объявили власти Болгарии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"