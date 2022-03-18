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МИД пообещал ответ на высылку российских дипломатов из Болгарии и стран Балтии

16:29
  • пятница
  • 18 марта 2022

Действия стран ЕС названы безосновательными

Страны, выславшие российских дипломатов, получат соответствующий ответ. Официальный представитель МИД России прокомментировала действия Литвы, Латвии, Эстонии и Болгарии.

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"На все безосновательные высылки российских дипломатов будет дан соответствующий ответ", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Страны Балтии ранее объявили, что согласовали свои действия в отношении российского дипкорпуса. Эстония и Латвия объявили персона нон грата троих дипломатов из России, четверых работников посольства выслала Литва. О решении выслать 10 российских дипломатов ранее объявили власти Болгарии.

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