Избавить людей от геноцида: Путин назвал цель операции на Украине

Крымчане поставили жесткий барьер на пути неонацистов, заявил президент

Президент России Владимир Путин в пятницу побывал на концерте Лужниках, посвященном восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Как заявил российский лидер, полуостров надо было вытащить из того унизительного состояния, в котором он находился, не будучи в составе нашей страны.

По словам Путина, крымчане поступили правильно, поставив жесткий барьер на пути неонацистов. Говоря о специальной операции на Украине, глава государства отметил, что ее цель - избавить людей от геноцида.

Владимир Путин также отметил героизм российских военных, участвующих в операции на Украине. Президент рассказал, как те прикрывают друг друга, и подчеркнул, что такого единения не было давно.

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