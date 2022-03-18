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В ДНР озвучили число жертв за неделю боевых действий

17:04
  • пятница
  • 18 марта 2022

Данные опубликовал омбудсмен республики

За неделю с 11 по 17 марта в результате боевых действий в ДНР погибли 150 военных и 46 гражданских лиц. Ранены за этот период  866 военных и 113 гражданских, сообщила в Telegram омбудсмен республики Дарья Морозова.

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Специальную военную операцию на Украине Россия начала 24 февраля. Ее цели определил президент Владимир Путин: демилитаризация и денацификация страны, ее нейтральный и безъядерный статус, передает РИА Новости.

Запад обвиняет Москву в обстрелах жилых кварталов и гибели мирных жителей. Однако Минобороны России заявило, что Вооруженные силы наносят удары высокоточным оружием – и только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

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